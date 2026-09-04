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ИИ в юридической практике: от проверки ответов к персональной ответственности юриста. Новости недели

За неделю в сфере применения ИИ в юриспруденции появились важные новости. Представляю обзор новых правил, судебной практики и исследований, способных изменить работу юристов.

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