СССР-Россия

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Три вопроса президенту

Три вопроса президенту

«У чекиста должна быть холодная голова,горячее сердце и чистые руки».Ф. Э. Дзержинский Раньше думай о Родине, а потом о себе Слова Дзержинского в эпиграфе всегда вызывали трепет и побуждали молодежь периода СССР к беззаветному служению Родине.

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