Умеров рассказал, что ему пообещали на «Рамштайне-19»

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 14 февраля, заявил, что на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» восемь стран пообещали присоединиться к «коалиции дронов» и 15 – к «коалиции ПВО», – сообщают украинские СМИ.
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