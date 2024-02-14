Умеров рассказал, что ему пообещали на «Рамштайне-19»

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 14 февраля, заявил, что на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» восемь стран пообещали присоединиться к «коалиции дронов» и 15 – к «коалиции ПВО», – сообщают украинские СМИ.