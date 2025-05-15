Нет плохой погоды, погода всегда хорошая, если правильно одеться. Представляем прогноз на 15 мая в Брянске

Нет плохой погоды, погода всегда хорошая, если правильно одеться. Представляем прогноз на 15 мая в БрянскеСегодня, 15 мая, небо словно решило устроить грандиозный водный фестиваль, щедро окропив землю дождём.
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