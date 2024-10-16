💡 Больше 20 улиц обесточены в Симферополе в среду Электричество отключили из-за плановых ремонтных работ, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 Больше 20 улиц обесточены в Симферополе в среду Электричество отключили из-за плановых ремонтных работ, сообщили в «Крымэнерго».