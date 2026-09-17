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Газета.ру

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Мендель: в частной обстановке Зеленский не говорит по-украински, он русскоязычный

Мендель: в частной обстановке Зеленский не говорит по-украински, он русскоязычный

Президент Владимир Зеленский с трудом воспринимает большие объемы информации на украинском языке, являясь «абсолютно русскоговорящим» человеком.

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