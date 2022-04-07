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Эстонские правоохранители задержали подозреваемых в нарушении санкций руководителей портала Sputnik Meedia

Эстонские правоохранители задержали подозреваемых в нарушении санкций руководителей портала Sputnik Meedia

Сотрудники правоохранительных органов Эстонии задержали двух руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала, которые подозреваются в нарушении международных санкций, передает ТАСС, ссылаясь на Delfi.

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