Я бы собрал всю либеральную свору в охапку и привёз в освобождённую часть Харьковской области. Землю, где дети приветствуют каждую машину с русскими военными, а украинские РСЗО обильно раскидывают по городам и сёлам смертоносные мины-лепестки.