Темы дня

123 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Алексеев
    Тошнит уже от этих долбоё...ов - страдальцев по убогому и бесштанному ССССССР!!!Ну,если не хватает ума и способностей...Самая большая пот...
  • Владимир Петросов
    Пора уже в стране открыть свободную продажу ледорубов. История показала исключительную эффективность этого "инструмен...Обыкновенный пред...
  • Владимир Петросов
    Он там был среди своих.Обыкновенный пред...

Записки "Русского легиона": страшная тайна донбасского пруда

Записки "Русского легиона": страшная тайна донбасского пруда

Я бы собрал всю либеральную свору в охапку и привёз в освобождённую часть Харьковской области. Землю, где дети приветствуют каждую машину с русскими военными, а украинские РСЗО обильно раскидывают по городам и сёлам смертоносные мины-лепестки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх