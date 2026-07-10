«Ахинея. Классика иноагентства»: Захарова опровергла слухи о выездных визах

Мария Захарова назвала «ахинеей» сообщения о подготовке закона о выездных визах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на появившиеся в медиапространстве сообщения о том, что внешнеполитическое ведомство якобы готовит законопроект о введении выездных виз для россиян.
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