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Царьград

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«Ахинея. Классика иноагентства»: Захарова опровергла слухи о выездных визах

«Ахинея. Классика иноагентства»: Захарова опровергла слухи о выездных визах

Мария Захарова назвала «ахинеей» сообщения о подготовке закона о выездных визах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на появившиеся в медиапространстве сообщения о том, что внешнеполитическое ведомство якобы готовит законопроект о введении выездных виз для россиян.

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