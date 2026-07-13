Почти 70 га земли в Ермишинском округе вернулись в собственность государства

Прокуратура Ермишинского района при проверке выявила факт нарушения земельного законодательства. Несколько участков общей площадью в 69,4 га в 2019 году по договору, заключенному между администрацией района и главой крестьянско-фермерского хозяйства, были переданы в аренду фермеру.