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62ИНФО | Новости Рязани

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Почти 70 га земли в Ермишинском округе вернулись в собственность государства

Почти 70 га земли в Ермишинском округе вернулись в собственность государства

Прокуратура Ермишинского района при проверке выявила факт нарушения земельного законодательства. Несколько участков общей площадью в 69,4 га в 2019 году по договору, заключенному между администрацией района и главой крестьянско-фермерского хозяйства, были переданы в аренду фермеру.

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