smi.today

4 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Это нормально, это важная часть национальной культуры, языка. Национальный код, система образов, которая для нас важн...Григорий Лепс пре...
  • лина любимцева
    Наверняка поезда в Ригу больше не ходят?В Москве закрывае...
  • Сергей Oблезов
    Зачем страну позоришь и гавкаешь на фейки!Захарова назвала ...

Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из квартиры за 30 млн рублей

Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из квартиры за 30 млн рублей

Актера Павла Прилучного выписали из квартиры бывшей жены Агаты Муценице. Несмотря на развод и новый брак, артист до последнего дня сохранял там регистрацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Головинского районного суда.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх