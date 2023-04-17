Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из квартиры за 30 млн рублей

Актера Павла Прилучного выписали из квартиры бывшей жены Агаты Муценице. Несмотря на развод и новый брак, артист до последнего дня сохранял там регистрацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Головинского районного суда.
Актера Павла Прилучного выписали из квартиры бывшей жены Агаты Муценице. Несмотря на развод и новый брак, артист до последнего дня сохранял там регистрацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Головинского районного суда.
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