Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из квартиры за 30 млн рублей

Актера Павла Прилучного выписали из квартиры бывшей жены Агаты Муценице. Несмотря на развод и новый брак, артист до последнего дня сохранял там регистрацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Головинского районного суда.