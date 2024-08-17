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Участки транспортной развязки на Рыскулова временно перекроют в Алматы

Участки транспортной развязки на Рыскулова временно перекроют в Алматы

Объезд в оба направления организуют через кольца транспортных развязок, передаёт inAlmaty.kz. В акимате Алматы сообщили, что из-за ремонта в городе временно перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.

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