Участки транспортной развязки на Рыскулова временно перекроют в Алматы

Объезд в оба направления организуют через кольца транспортных развязок, передаёт inAlmaty.kz. В акимате Алматы сообщили, что из-за ремонта в городе временно перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.
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