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«Врач выступает “очеловеченным” представителем системы здравоохранения, поэтому пациенты жалуются именно на него»

Декан юридического факультета Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУ юстиции, кандидат юридических наук, доцент Наиль Идрисов опубликовал программную статью о необходимости формирования внятных и обоснованных алгоритмов уголовно-правовой оценки профессиональной медицинской деятельности, правового просвещения медработников и ёмкой работы по созданию нового поколения медиков и системы здравоохранения в целом.

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