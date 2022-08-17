«Врач выступает “очеловеченным” представителем системы здравоохранения, поэтому пациенты жалуются именно на него»

Декан юридического факультета Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУ юстиции, кандидат юридических наук, доцент Наиль Идрисов опубликовал программную статью о необходимости формирования внятных и обоснованных алгоритмов уголовно-правовой оценки профессиональной медицинской деятельности, правового просвещения медработников и ёмкой работы по созданию нового поколения медиков и системы здравоохранения в целом.