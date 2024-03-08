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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Торпедо» Варлаков: «Особых ощущений от арены СКА нет – у нас поатмосфернее. Будем выигрывать в Петербурге, потом в Нижнем»

«Счет в серии 1-3, можно сказать, что нас прижали к стенке. Отступать некуда – будем выигрывать в Санкт-Петербурге, потом в Нижнем Новгороде и снова в Санкт-Петербург за победой.

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