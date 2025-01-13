Россиянам рассказали, ждать ли нового скачка окладов в 2025 году

Темпы увеличения зарплат замедлятся в 2025 году, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты.Экономика России будет постепенно охлаждаться, а вместе с ней и рынок труда, считает главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.