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Дума одобрила запрет хозяевам подземных гаражей оформлять права на землю

Дума одобрила запрет хозяевам подземных гаражей оформлять права на землю

Норма касается земельных участков, расположенных над подземными паркингами. Одновременно владельцам таких участков запрещено мешать эксплуатации гаражей Госдума приняла в первом чтении закон, ограничивающий владельцев подземных гаражей в оформлении прав на земельные участки.

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