Дума одобрила запрет хозяевам подземных гаражей оформлять права на землю

Норма касается земельных участков, расположенных над подземными паркингами. Одновременно владельцам таких участков запрещено мешать эксплуатации гаражей Госдума приняла в первом чтении закон, ограничивающий владельцев подземных гаражей в оформлении прав на земельные участки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)