1 августа в Липецкой области пройдет фестиваль «Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых»

Мероприятие состоится в селе Трубетчино Добровского округа. Гостей ждут конкурс рыбаков, выставки, театрализованное открытие, дефиле исторических костюмов, выступления творческих коллективов и вечерняя дискотека.
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