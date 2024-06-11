Путин включил Белоусова, Алиханова, Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главу Минобороны Андрея Белоусова, а также секретаря Госсовета, помощника главы государства Алексея Дюмина.
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