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Путин включил Белоусова, Алиханова, Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Путин включил Белоусова, Алиханова, Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главу Минобороны Андрея Белоусова, а также секретаря Госсовета, помощника главы государства Алексея Дюмина.

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