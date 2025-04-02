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Захарова назвала прощанием экипажа пропуск Хегсетом саммита по Украине

Захарова назвала прощанием экипажа пропуск Хегсетом саммита по Украине

По словам Захаровой, "экипаж прощается и желает хорошего полёта". 3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе.

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