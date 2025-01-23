Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне вызывало ожидаемое возмущение в России.
Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
неожиданно 😀
Ответить
21 час.
ТН
Татьяна Новикова
Трамп самовлюбленный говнюк, который искренне считает, что он может болтать что ему вздумается, при этом меняя свое мнение, мысли, факты ежесекундно, но при этом не нести за это никакой ответственности!!! Он принесёт ещё больше хаоса и беды в мире!
Ответить
20 час.
ИИ
Иван Иванов
Да, это в 41 немец стоял под Вашингтоном,в 42 под Чикаго,в 43 под Хьюстоном,это у тех кто помогал 26 миллионов погибших,а сколько погибших у победителей?Трепло ты а не президент,так яколка,ничего ты нам не сделаешь,не победишь.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии