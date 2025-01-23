Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки

ТН

Татьяна Новикова

Трамп самовлюбленный говнюк, который искренне считает, что он может болтать что ему вздумается, при этом меняя свое мнение, мысли, факты ежесекундно, но при этом не нести за это никакой ответственности!!! Он принесёт ещё больше хаоса и беды в мире!