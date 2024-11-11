Российские десантники эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники эвакуировали с поля боя и отремонтировали трофейные боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и турецкий бронеавтомобиль Kirpi Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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