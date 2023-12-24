Что можно и что запрещено в Католический Сочельник 24 декабря 2023 — приметы, традиции, как провести Татьяна СергееваВ преддверии Католического Сочельника, который отмечается 24 декабря, семьи всюду начинают готовиться к этому знаменательному дню.
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