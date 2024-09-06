Десять церквей в Пестречинском районе признают культурным наследием

Ряд церквей в селах Пестречинского района пополнят реестр объектов культурного наследия. Положительные результаты историко-культурных экспертиз появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
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