Война технологий: Россия бросила Западу вызов в гонке за будущее

Россия решила включиться в глобальную гонку квантовых технологий, где рассчитывает на первенство. Кабмин совместно с государственными корпорациями готов реализовать несколько «дорожных карт» – дело дойдет до результатов уже в 2023 году, пишут СМИ.
Россия решила включиться в глобальную гонку квантовых технологий, где рассчитывает на первенство. Кабмин совместно с государственными корпорациями готов реализовать несколько «дорожных карт» – дело дойдет до результатов уже в 2023 году, пишут СМИ.
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