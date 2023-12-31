Война,конечно же, не шутки, Но так нам хочется порой, Чтоб расцветали незабудки Там, где гремит нешадный бой, Так хочется,чтобы взамен раскатам Орудий нынешней войны К гражданским людям и к солдатам Вернулась навсегда обратно Вся прелесть мирной тишины.
С Новым 2024 годом
Комментарии
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Richard B Riddick
https://youtu.be/Gl1T1kSBZg4
50 ЛУЧШИХ НОВОГОДНИХ ПЕСЕН ✭ ВСТРЕЧАЕМ 2024 ГОД ✭ С НОВЫМ ГОДОМ!✭
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1 д.
Richard B Riddick
https://youtu.be/PTmU6UkD0mI
Кoнcпирoлогический новогодний выпуск
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1 д.
Вера Федорова
Спасибо за поздравление! Новый год, это лучший праздник, но вот как-то не празднуется в этот раз...
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19 час.
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