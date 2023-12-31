С Новым 2024 годом

Война,конечно же, не шутки, Но так нам хочется порой, Чтоб расцветали незабудки Там, где гремит нешадный бой, Так хочется,чтобы взамен раскатам Орудий нынешней войны К гражданским людям и к солдатам Вернулась навсегда обратно Вся прелесть мирной тишины.