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Контрафронт

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Эквадор: по меньшей мере два человека погибли и еще один был ранен в результате стрельбы из...

Эквадор: по меньшей мере два человека погибли и еще один был ранен в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля на авенидас Доминго Комин и Эрнесто Альбан в Гуаякиле во второй половине дня по местному времени.

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