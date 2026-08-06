Эквадор: по меньшей мере два человека погибли и еще один был ранен в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля на авенидас Доминго Комин и Эрнесто Альбан в Гуаякиле во второй половине дня по местному времени.
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