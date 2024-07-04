Российский рынок снижается на фоне заявлений по ключевой ставке

Российский рынок открыл торги в четверг, 4 июля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,99% до 3171,78 пункта, индекс РТС просел на 0,97% до 1136,06 пункта.