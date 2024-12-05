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Крымское информационное агентство

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Фокус ЯМЭФ на преодолении санкций и строительстве новой мировой экономики, — Мурадов

Фокус ЯМЭФ на преодолении санкций и строительстве новой мировой экономики, — Мурадов

Ялтинский международный экономический форум в этом году проходит в Уфе, сделав акцент на экономическом сотрудничестве и поиске решений для противостояния санкционному давлению, сообщил корреспонденту КИА Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

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