Фокус ЯМЭФ на преодолении санкций и строительстве новой мировой экономики, — Мурадов

Ялтинский международный экономический форум в этом году проходит в Уфе, сделав акцент на экономическом сотрудничестве и поиске решений для противостояния санкционному давлению, сообщил корреспонденту КИА Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.