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В Минприроды Новосибирской области прокомментировали незаконное убийство медведя

В Минприроды Новосибирской области прокомментировали незаконное убийство медведя

В Сети бурно обсуждают видео, где глава общества охотников и рыболовов Кочковского района на машине загоняет медведя и убивает его.

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