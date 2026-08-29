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Чили, Аргентина, Боливия и Перу подписали соглашение в области редкоземов

Чили, Аргентина, Боливия и Перу подписали соглашение в области редкоземов

Совместную декларацию об укреплении регионального сотрудничества в области стратегических полезных ископаемых подписали в пятницу горнодобывающие ведомства Чили, Аргентины, Боливии и Перу на фоне растущего глобального спроса, связанного с переходом к энергетике и новыми технологиями, сообщила пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности Чили 28 августа на официальном сайте.

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