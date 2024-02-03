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У русского оборонного завода "нарисовались" иностранные владельцы. НАТО готовит дерзкий рейд по отъёму госпредприятия

У русского оборонного завода "нарисовались" иностранные владельцы. НАТО готовит дерзкий рейд по отъёму госпредприятия

3 дня назад 28K прочитали Неожиданно стало известно, что после того, как иностранные инвесторы продали свои доли в металлургическом заводе Липецка "Свободный сокол" российским предпринимателям, они вдруг заявили о том, сделка была незаконной.

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