Возвращение Царя и сенсации от дебютантов: как прошёл старт RDS GP-2024 на Moscow Raceway

RDS GPПервые сюрпризы принесла первая же квалификационная группа, в которой собрались дебютанты главного чемпионата страны по дрифту — сразу же начали появляться результаты на 90 баллов и более, причём ряд достижений не смогли перебить даже более опытные соперники.
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