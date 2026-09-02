Словакия отказалась вводить запрет на въезд для русских туристов

Тибор Гашпар, вице-спикер Словакии, заявил об отсутствии причин для запрета на въезд русских. Европа продолжает обсуждение прекращения выдачи виз.
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