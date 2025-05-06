Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана

Министерство обороны России 6 мая раскрыло документы с информацией о подвиге, совершенном гвардии сержантом Кемелем Токаевым, отцом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
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