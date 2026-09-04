ФИФА обвинала УЕФА в кампании по дискредитации и подала на него в суд

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в кампании по дискредитации в иске, поданном в 3 сентября в суд в Колорадо (США), сообщает ESPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым