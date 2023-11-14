Нижегородская область вошла в топ-10 креативных регионов России, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. Рейтинг креативных регионов России рассчитал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе уровня развития креативного сектора, культуры, социально-экономических условий и мер поддержки.
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