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ДумаТВ

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Чернышов напомнил, что сотрудник имеет полное право отказаться от переработки

Чернышов напомнил, что сотрудник имеет полное право отказаться от переработки

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что сотрудник имеет полное право отказаться от переработки.

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