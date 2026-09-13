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Российская армия освободила Черняков в Харьковской области

Российская армия освободила Черняков в Харьковской области

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области расширяют внешнюю зону контроля и успешно продолжают брать в тиски боевые формирования противника на этом участке фронта.

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