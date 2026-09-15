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Термостабильная нитрогеназа архей производит аммиак почти при кипении

Термостабильная нитрогеназа архей производит аммиак почти при кипении

Исследователи выделили необычайно устойчивый фермент из глубоководного микроорганизма Methanocaldococcus infernus.

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