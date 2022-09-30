В Амурской области мобилизованные военнослужащие запаса танковых подразделений на полигоне ДВОКУ приступили к стрельбам штатным снарядом

В ходе тренировки, танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т?72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с места на расстоянии до 1.
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