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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина лидирует в отборе на ЧМ с 15 очками после 6 туров. Уругвай – 2-й, Колумбия – 3-я, Бразилия – 6-я

Аргентина лидирует в отборе на ЧМ с 15 очками после 6 туров. Уругвай – 2-й, Колумбия – 3-я, Бразилия – 6-я

Команда тренера Лионеля Скалони набрала 15 очков в 6 турах отборочного турнира ЧМ-2026 и возглавляет таблицу.

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