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Депутаты Государственной думы РФ предлагают ввести лицензии для бизнес-тренеров в интернете

Депутаты Государственной думы РФ предлагают ввести лицензии для бизнес-тренеров в интернете

Первый заместитель главы комитета Государственной думы Яна Лантратова предложила регулировать деятельность блогеров, предоставляющих бизнес-услуги в интернете, сообщает Политика Сегодня.

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