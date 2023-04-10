Депутаты Государственной думы РФ предлагают ввести лицензии для бизнес-тренеров в интернете

Первый заместитель главы комитета Государственной думы Яна Лантратова предложила регулировать деятельность блогеров, предоставляющих бизнес-услуги в интернете, сообщает Политика Сегодня.
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