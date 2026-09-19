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Топливный шок: частные АЗС в Нижнем Новгороде задирают цены до 149 рублей за литр

Топливный шок: частные АЗС в Нижнем Новгороде задирают цены до 149 рублей за литр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября, ФедералПресс. Мониторинг цен на автомобильное топливо в Нижнем Новгороде выявил существенный разрыв в стоимости бензина между сетевыми и частными автозаправочными станциями.

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