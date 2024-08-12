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В Курскую область стягиваются новые силы: к кому идет подкрепление? Ситуация в регионе ночью 12 августа

В Курскую область стягиваются новые силы: к кому идет подкрепление? Ситуация в регионе ночью 12 августа

Сегодня 5,2K прочитали Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регион прибывают дополнительные военные подразделения и боевая техника.

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Комментарии
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sss
обо всех зверствах террористов нужно оперативно вещать всему миру. Чтобы сказки о белом и пушистом хохле не имели места быть
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21 час.
Игорь Г
Я чёт не пойму, Герасимов докладывает, что 1000 хохлов прорвали границу, а их там в натуре, как конь наё...
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18 час.

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