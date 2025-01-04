Врачи нашли легкий способ справиться с запором! Для этого понадобится только правильно дышать.Британские ученые обнаружили, что справиться с легким запором можно очень просто и без использования медикаментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии