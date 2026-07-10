Юрист Рудакова объяснила, можно ли уволить за «спс» в чате

Аналитики утверждают, что сокращение «спс» в рабочих чатах повышает риск увольнения на 15,7%. Юрист Елена Рудакова объяснила в «Вечерней Москве», что законы не позволяют уволить за стиль общения, и подчеркнула важность поддержания интереса сотрудников к работе.