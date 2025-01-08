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Воронежские новости

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Воронежское министерство ответило на жалобы по дороге, заинтересовавшей СКР

Воронежское министерство ответило на жалобы по дороге, заинтересовавшей СКР

Министерство дорожной деятельности Воронежской области в ответ на жалобы объясняет, что дорога Репьевка – Краснолипье – Россошки имеет общую длину 34,1 километра, из которых в 2023 году было отремонтировано 10,2 километра, а в 2024 году – 9,8 километра.

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