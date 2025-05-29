Погибший в Ставрополе ветеран СВО Гурциев был внесен в базу "Миротворца"

Погибший при взрыве в Ставрополе ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы "Время Героев" и заместитель главы городской администрации Заур Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".
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