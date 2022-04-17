Тысячи книг для жителей Донбасса собрали в Уссурийске

Тысячи книг для жителей Донбасса собрали в Уссурийске

В Уссурийске завершился сбор книг в рамках благотворительной акции "Книги -Донбассу", инициированной местным отделением партии "Единая Россия".

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