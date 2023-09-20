В США раскрыли, как Путин переиграл Запад и остальных. Оказывается, (а я об этом уже говорила) он специально затеял такую неспешную операцию.
"Он обо всем знает" - Америка изрядно нап
Комментарии
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Олег Голубев
А кому сейчас можно верить?
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1 час.
ВС
Валентина Селезнева
Только себе! И то не всегда! Политика- это грязное дело:с недомолвками, интригами! Как сказал автор: покер, одним словом!
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1 час.
Регина Толстоброва
Хватит уже были одни минские соглашения, никто ничего и не собирался выпролнять.8 лет это ждать и терпеть не стоило.
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1 час.
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